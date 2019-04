Elena Udrea transmite că se bucură pentru achitarea lui Tăriceanu, dar îl acuză de ”ipocrizie”

10:10

Săptămâna asta, v-am pregătit spectacolul Martiri, de la Teatrul Mic, cartea Arta subtilă a nepăsării (The Subtle Art of Not Giving a Fuck), podcastul Who Wrote Animal Farm? și ilustrațiile lui Sally Nixon. Dacă încercăm să vedem dintr-o perspectivă nouă lucrurile pe care credem că le cunoaștem foarte bine, s-ar putea să descoperim lucruri mari. […]