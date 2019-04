Cutremur puternic de 6,1 grade Richter! Bilanțul victimelor: cel puțin 11 morți

19:20

Autoritățile din Sri Lanka admit că nu au ținut seama de multiplele avertismente primite din partea agențiilor de informații internaționale înaintea atacurilor teroriste din duminica Paștelui catolic, care s-au soldat cu aproximativ 290 de morți, a declarat luni ministrul sănătății, relatează CNN. „Pe 4 aprilie, cu 14 zile înainte ca aceste incidente să aibă loc, […] The post Atentatele din Sri Lanka. Autoritățile recunosc că nu au luat în seamă avertismentele: ”Am fost informați” appeared first on Cancan.ro.