CEDO a respins ca inadmisibilă plângerea lui Alexander Adamescu în legătură cu mandatul de arestare

"Ieri (luni -n.r.) am făcut ceva precizări, chiar nu aş vrea să lungim acest subiect despre domnul Ioniţă, zicerile domnului Ioniţă, eu cred că am comentat destul. Domnul Ioniţă e un domn care şi-a dorit să devină personaj. E adevărat că a prins culoar şi a ţinut morţiş să se penibilizeze şi domnul Tudose că e plină politica românească de domnişori din ăştia frustraţi care ştiu să lupte bărbăteşte cu femeile, jignind. Am să îi răspund scurt pe înţelesul dânsului: bădăran, oportunist, securist, n...