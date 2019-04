Primele scene sexuale la Insula Iubirii. Aurel și Diana au dat frâu liber pasiunii în prima noapte

21:00

Codin Maticiuc a transmis un mesaj emoționant pe pagina lui de socializare, firește, fiind vorba despre fetița lui, Smaranda. El le-a mulțumit tuturor celor care l-au felicitat pentru că a devenit tată. Maticiuc a ținut să anunțe că Smaranda este cea mai mare dragoste a lui. ”Smaranda, fiica mea, s-a născut pe 04.04 la spitalul […] The post Codin Maticiuc, mesaj emoționant pentru fiica lui: ”Nu, nu este cea mai mare realizare, este cea mai…” appeared first on Cancan.ro.