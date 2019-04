Șoc în showbiz-ul românesc. Vedeta, în comă profundă, după un accident rutier cumplit

23:50

Laura Chiriac și Octavian Basoc s-au împăcat după ce stabiliseră divorțul! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, dovada că au trecut peste infidelitate. Atenție, urmează imagini de ultimă oră cu fosta candidată la Primărie și soțul ei. În vara anului 2016, CANCAN.RO, site-ul nr.