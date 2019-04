Tenis: Garbine Muguruza a declarat forfait pentru turneul de la Stuttgart (WTA)

13:40

Lungmetrajul "Zombi Child", regizat de Bertrand Bonello, scurtmetrajul "The Staggering Girl", de Luca Guadagnono, şi filmul "The Lighthouse", regizat de Robert Eggers şi care îi are în distribuţie pe actorii Robert Pattinson şi Willem Dafoe, se numără printre producţiile cinematografice selectate în acest an în Quinzaine des Realisateurs, o secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes, au anunţat marţi organizatorii evenimentului.Titlurile incluse în selecţia celei de-a 51-a ediţii a secţiunii Quinzaine des Realisateurs au fost anunţate printr-o conferinţă de presă organizată marţi la Forum des Images din Paris de noul director artistic al acestei secţiuni, Paolo Moretti.Prezentăm mai jos selecţia din acest an a acestei secţiuni:Filmul de deschidere: "Le Daim", de Quentin DupieuxLungmetraje: "Alice et le maire" (Nicolas Pariser - Franţa), "And then we danced" (Levan Akin - Suedia, Georgia), "Ang Hupa/ The Halt" (Lav Diaz - Filipine, China), "Koirat Eivat Kayta Housuja/ Dogs Don't Wear Pants" (Jukka-Pekka Valkeapaa - Finlanda, Letonia), "Cancion Sin Nombre" (Melina Leon - Peru, Elveţia), "Ghost Tropic" (Bas Devos - Belgia), "Give Me Liberty" (Kirill Mikhanovsky - SUA), "Hatsukoi" (Takashi Miike - Japonia, Marea Britanie), "The Lighthouse" (Robert Eggers - Canada, SUA), "Lillian" (Andreas Horwath - Austria), "Oleg" (Juris Kursietis - Letonia, Belgia, Lituania, Franţa), "On va tout peter" (Lech Kowalski - Franţa), "The Orphanage" (Shahrbanoo Sadat - Danemarca, Afganistan, Franţa), "Les Particules" (Blaise Harrison - Elveţia, Franţa), "Perdrix" (Erwan Le Duc - Franţa), "Por El Dinero" (Alejo Moguillansky - Argentina), "Sem Seu Sangue/ Sick Sick Sick" (Alice Furtado - Brazilia, Olanda, Franţa), "Tlamess" (Ala Eddine Slim - Tunisia, Franţa), "To Live to Sing" (Johnny Ma - China, Franţa), "Une Fille Facille" (Rebecca Zlotowski - Franţa), "Wounds" (Babak Anvari - SUA), "Zombi Child" (Bertrand Bonello - Franţa)Filmul de închidere: "Yves", de Benoit Forgeard (Franţa)Seances Speciales: Masterclass susţinut de Robert Rodriguez, urmat de proiecţia filmului "Red 11""The Staggering Girl", de Luca GuadagninoScurtmetraje şi mediumetraje: "Two Sisters Who Are Not Sisters" (Beatrice Gibson - Marea Britanie, Germania, Canada, Franţa), "Les extraordinaires mesaventures de la jeune fille de pierre" (Gabriel Abrantes - Franţa, Portugalia), "Grand Bouquet" (Nao Yoshigai - Japonia), "Je te tiens" (Sergio Caballero - Spania), "Movements" (Dahee Jeong - Coreea de Sud), "Olla" (Ariane Labed - Franţa, Marea Britanie), "Piece of Meat" (Jerrold Chong, Huang Junxiang - Singapore), "Plaisir Fantome" (Morgan Simon - Franţa), "Stay Awake, Be Ready" (An Pham Thien - Vietnam, Coreea de Sud), "That Which Is To Come Is Just A Promise" (Flatform - Italia, Olanda, Noua Zeelandă)Quinzaine des Realisateurs este o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, înfiinţată în 1969 de Societe des realisateurs de films (SRF) după evenimentele din mai 1968, care au determinat anularea celebrului festival de pe Croazetă.Programul acestei secţiuni conţine scurtmetraje, lungmetraje şi documentare regizate de cineaşti mai puţin cunoscuţi, aparţinând tuturor genurilor cinematografice. Quinzaine des Realisateurs a permis descoperirea unor artişti care s-au dovedit ulterior deosebit de talentaţi, precum George Lucas, Ken Loach, fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Michael Haneke şi Spike Lee.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)