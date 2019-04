Fost ofiţer din Jandarmerie a recunoscut în faţa procurorilor infracţiunea de trafic de influenţă

14:10

„Totul s-a întâmplat în momentul în care am căzut în meciul cu Garcia, am simţit o durere la şold şi nu mă simt pregătită, iar eu dacă nu sunt 100% pregătită nu intru pe teren. Mi s-a spulberat şi visul, am dat totul în aceste meciuri (n.red. - semifinalele Fed contra echipei Franţei), dar nu am reuşit să câştigăm. De aceea am decis să mă retrag, pentru că trebuie, în primul rând, să am grijă de sănătatea mea", a precizat Simona Halep, care a vorbit şi despre eliminarea din semifinalele Fed Cup:...