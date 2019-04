Doliu uriaș la Hollywood și pentru Leonardo di Caprio. Anunțul morții a fost făcut astăzi

11:30

Tragedie în Săptămâna Mare într-o familie din județul Dâmbovița. Proaspăt externat din spital, un bărbat s-a sinucis azi-noapte. În ultimele săptămâni, acesta și-a petrecut tot timpul prin spitale. Cu doar câteva zile înainte de Paște, medicii au decis să-l externeze, chiar dacă fusese diagnosticat cu o boală gravă. Soția l-a găsit spânzurat, în casă. Femeia […]