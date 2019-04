Fotbal: Mijlocaşul Kevin de Bruyne (Manchester City), accidentat, ratează derbyul cu Manchester United

18:00

''Îmi place să joc pe zgură'', a declarat jucătoarea română de tenis Simona Halep, care s-a retras, marţi, din turneul de la Stuttgart, din cauza unei accidentări la coapsa stângă, potrivit paginii de Facebook a acestei competiţii."Îmi dă încredere" începutul sezonului pe zgură, a spus Halep, numărul doi mondial, considerată astăzi cea mai bună jucătoare pe această suprafaţă. "De fiecare dată când începe sezonul pe zgură, lucrurile stau altfel. Sunt cu un an mai în vârstă, dar am am mai multă experienţă. Îmi place să joc pe zgură, acesta e lucrul cel mai important. Am jocul potrivit pentru această suprafaţă", a afirmat sportiva, care s-a accidentat în timpul întâlnirii din semifinalele Fed Cup cu Franţa, din weekend.Ea a vorbit despre întâlnirea cu Franţa: "Am dat totul. Am dorit cu adevărat să câştig acest meci de Fed Cup. Am fost foarte tristă în aceste două zile. Este normal. Am trecut de multe ori prin această situaţie, ştiu cum să-i fac faţă. Trebuie să mă refac, mental şi fizic, şi să încep din nou".Halep s-a referit la faptul că a fost nevoită să renunţe să joace la Stuttgart: "Sunt dezamăgită că nu pot juca aici, fiindcă este un turneu mare. Mă gândesc la următoarele turnee"."Am jucat deja trei meciuri pe zgură (contra Franţei, în Fed Cup) şi am văzut că nivelul meu este ridicat", a spus fostul lider mondial. "De fiecare dată în sezonul pe zgură mă simt bine, încântată şi fericită. Nivelul meu a fost mai ridicat decât mă aşteptam (...). După primul meci, în următorul, duminică, împotriva lui Garcia care a jucat incredibil, nivelul a fost mai ridicat şi am fost foarte mulţumită de felul în care am jucat", a adăugat ea.Halep a fost întrebată dacă trece printr-o situaţie asemănătoare cu cea a japonezei Naomi Osaka, care resimte presiune după ce a devenit lider mondial."Nu am fost în situaţia să am dificultăţi după ce am devenit numărul 1. La 28 de ani, când am ajuns prima oară numărul unu mondial, e mai bine decât la 21 de ani (vârsta lui Osaka - n. r.). Am simţit o mare fericire, o mare mulţumire că am realizat asta şi nu mi-a fost deloc greu să fiu în acea poziţie. Nu pot să fac o comparaţie între mine şi Naomi. Are propriile ei sentimente. (...) M-am simţit foarte bine în acea poziţie şi m-am bucurat de ea şi m-aş bucura dacă aş ajunge din nou astfel", a răspuns Halep."Multă presiune a dispărut" după câştigarea turneului de la Roland Garros, care a fost visul ei. "Tot ce vine acum este un bonus. Nu mai pun presiune pe mine", a mai spus jucătoarea din Constanţa. AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea)