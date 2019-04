Răzvan Burleanu a dres-o din vorbe » Totul despre deficitul de 800.000 de euro: „Nu urmărim profitul, ci dezvoltarea fotbalului”

18:30

Mircea Rednic crede că un interes real pentru Ianis Hagi vine din Belgia, acolo unde antrenorul lui Dinamo are multe legături. „Ianis, vă spun sigur-sigur, are oferte din Belgia. Nu ştiu dacă şi din alte ţări, dar ştiu din Belgia sigur. Am prieteni şi impresari care îl urmăresc şi m-au întrebat despre el. Are oferte, nu cred că se va duce la Steaua”, a spus Rednic la conferința de presă. ...