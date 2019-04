Vestimentația lui Ștefan Bănică, luată la puricat de Adina Buzatu şi Stephan Pelger! „El poate mai mult”

17:30

Când se trece pe sub masa de Paște. Care este semnificația acestei tradiții. Află din articolul a1.ro, când se trece pe sub masa, la biserică,pe sub Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer. Plus, toate informațiile utile despre tradițiile și superstițiile românilor din Săptămâna Mare, și de Paște 2019