Sudan: Washingtonul sprijină "cererea legitimă" pentru un guvern civil

20:50

Tribeca Film Festival împlineşte 18 ani cu o rememorare a originilor sale şi o nouă ediţie ce va fi lansată miercuri 24 aprilie, în care promite o celebrare a diversităţii, a incluziunii şi a culturii caracteristice oraşului New York şi nelipsita paradă de vedete pe covorul roşu, relatează EFE.Înfiinţat de actorul Robert De Niro pentru a încuraja reconstrucţia creativă a oraşului după atentatele de la 11 septembrie, Tribeca Film Festival va desfăşura anul acesta în premieră covorul roşu în cartierul Harlem, unde se află legendarul Teatru Apollo, gazdă şi protagonist al acestui eveniment care se va derula timp de 12 zile."Teatrul Apollo este un simbol al spiritului creativ al oraşului New York şi mă simt onorat să inaugurăm cea de-a 18-a ediţie a festivalului cu un film documentar realizat de Roger Ross Williams", a spus De Niro depre filmul 'The Apollo', produs de HBO şi care cuprinde interviuri cu artişti precum Pharrell Williams şi Jamie Foxx, printre alţii.Festivalul de Film Tribeca prezintă anul acesta un program mai angajat şi oferind o mai mare diversitate în această ediţie în care vor fi proiectate peste o sută de filme, majoritatea în premieră mondială, o bună parte dintre ele realizate de cineaşti debutanţi şi de femeiÎntre 24 aprilie şi 5 mai, Manhattan-ul se îmbracă în straie de gală pentru a da startul unui program ce cuprinde 103 filme, dintre care 81 inedite şi 50% realizate de femei. Printre filmele aflate în competiţie se remarcă drama psihologică 'Clementine', de Lara Jean Gallagher, cu Otmara Marrero în rolul principal; sau 'Gully', o distopie modernă în regia lui Nabil Elderkin şi interpretată de Terrence Howard şi Amber Heard.Festivalul propune şi o focalizare asupra oraşului New York, cu o secţiune dedicată povestirilor locale şi o alta dedicată criticilor săi. La secţiunea 'This Used To be New York', Tribeca reaminteşte epocile care au dat formă metropolei prin trei documentare despre cinematografia anilor '70, mişcarea graffiti din deceniul 8 şi explozia muzicii indie din anii '90, urmând paşii unor trupe legendare ca Vampire Weekend, The Strokes şi Interpol.Printre vedetele care joacă în filmele prezente la festival se numără Margot Robbie ('Dreamland'), Alexander Skarsgard ('The Kill Team'), Freida Pinto ('Only'), Billy Crystal ('Standing Up, Falling Down') sau Elijah Wood ('Come To Daddy').Un actor reputat care de data aceasta a ales să se plaseze în spatele camerei şi să debuteze ca regizor este Christoph Waltz, care în filmul 'Georgetown' este şi protagonist, interpretând rolul unui soţ excentric căsătorit cu Annette Bening. Tot ca regizor participă la Tribeca şi actorul Jared Leto cu documentarul 'A Day in the Life of America' - un 'caleidoscop' filmat în 50 de state ale SUA cu prilejul sărbătoririi Zilei naţionale de 4 iulie.La categoria documentare vor fi proiectate şi 'After Parkland', despre masacrul de la şcoala din Florida în 2018; 'At the Heart of Gold', despre scandalul fostului medic al echipei naţionale de gimnastică Larry Nassar; şi două filme omagiale dedicate boxerului Muhammad Ali şi festivalului de la Woodstock.Festivalul va prezenta în premieră mondială şi comedia rock and roll 'Yesterday', în regia cineastului britanic Danny Boyle, în ziua de închidere a programului. Filmul prezintă povestea unui chitarist care nu cunoaşte succesul dar care este singurul care aminteşte de trupa Beatles, avându-i ca protagonişti pe Himesh Patel şi Lily James.Cea de-a 18-a ediţie a festivalului cinematografic va fi şi un prilej pentru sărbătorirea unor aniversări cinematografice: la 30 aprilie se va reuni distribuţia comediei romantice 'Say Anything' (1989), cu scenariul şi regia semnate de Cameron Crowe, un eveniment care va marca trei decenii de la lansarea acestui film.Anul acesta festivalul marchează şi 25 de ani de la premiera comediei romantice 'Reality Bites', regizată de Ben Stiller care va participa la o întâlnire cu publicul, prevăzută tot în data de 4 mai. Vor fi prezenţi alături de scenarista Helen Childress şi actorii Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo şi Steve Zahn, au informat organizatorii.Tribeca va marca de asemenea şi 40 de ani de la lansarea celebrului film 'Apocalypse Now' (1979) cu o variantă remasterizată a capodoperei lui Francis Ford Coppola, care va fi prezentată la 28 aprilie.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu)