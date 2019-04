Cum a descoperit o mamă că a fost căsătorită cu un violator în serie. Tatăl lega abuzul sexual al fetei sale de notele slabe de la școală! Instanța a decis că poate fi judecat în libertate

21:10

Ieri, în a 51-a zi de protest neîntrerupt, greviștii de la Electrolux Satu Mare, supranumiți „vestele albastre", au ajuns la București. De opt săptâmâni, oamenii refuză lucrul în condițiile actuale de salarizare în fabrica suedeză. Vor 2 lei în plus pe oră, ceea ce înseamna aproximativ 300 de lei pe lună. În total, Electrolux are […]