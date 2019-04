Patron din Vaslui, disperat că pe lacurile lui se face sex oral! Uluitor anunțul făcut pe Facebook și ce panou a pus pe marginea iazului: ”Fetelor, dacă o au mică…”

19:50

Adolescenta în vârstă de 15 ani din Vaslui – suspectă de meningită meningococică – a murit, a precizat pentru mediafax.ro directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Din nefericire, medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași nu au mai putut face nimic pentru a salva viața tinerei fete. „A fost internată în stare foarte […] The post Adolescenta din Vaslui, suspectă de meningită meningococică, a murit: ”Infecție cu o evoluție devastatoare” appeared first on Cancan.ro.