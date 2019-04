Unealta lui Vâlcov strânge primii bani pentru Fondul de 10 miliarde de euro

10:30

Din spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu îi solicită lui Tăriceanu să nu mai îndrăznească vreodată să-i folosească numele. Reacția lui Vîntu vine după interviul telefonic acordat aseară de Tăriceanu la Antena3, care a fost ieri achitat definitiv de ÎCCJ. Totodată, fostul mogul îl atacă pe liderul ALDE, spunând că este „ipocrit, imoral” și îi reproșează că „nu a avut nicio reținere în a profita material de pe urma funcțiile pe care le-a deținut în statul român”. „Domnule Tariceanu,V-am urmarit interviul telefonic pe care l-ati dat aseara jurnalistilor de la A3, interviu generat de proaspata dvs achitare de la ICCJ.Urmare a deciziei de a nu mai permite nimanui sa-mi diabolizeze numele pentru a-si pune in valoare diverse calitati, doar prezumate nu si demonstrate, nici dvs nu va permit sa-mi folositi numele intr-un context negativ, pentru a va evidentia inaltimile de neatins ale propriilor virtuti morale. Intr-un moment in care mi-as fi putut usra enorm conditiile de prizonierat, am prefera sa-mi respect demnitatea, principiile si verticalitatea, facand exces de onestitate in declaratiile pe care le-am dat in fata procurorilor DNA. Acest lucru v-a scutit de uriasele neplaceri care ar fi urmat.Nu astept multumiri din partea dumneavoastra. Va respect prea putin ca sa-mi pese de ele dar sa nu mai indrazniti vreodata sa-mi folositi numele. Eu nu am afrmat niciodata ca v-am dat dvs vreun ban. Altii au facut-o, iar eu am negat pentru ca intr-adevar aceasta a fost realitatea. Din punctul meu de vedere moralitatea pe care o afisati este inexistenta, principiile pe care le evocati nu se regasesc in caracterul dumneavoastra. Sunteti ipocrit, imoral si n-ati avut nicio retinere in a profita material de pe urma functiilor pe care le-ati detinut in statul roman.Acest text este un avertisment, domnule Tariceanu.”, scrie Vîntu pe Facebook.