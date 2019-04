Barbu (ANIF): Suprafaţa contractată pentru irigaţii se ridică la 762.223 hectare, în 22 de judeţe;suntem pregătiţi pentru 1,4 milioane hectare

Suprafaţa contractată pentru irigaţii depăşeşte la ora actuală 762.223 hectare, în 22 de judeţe, dar Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) este pregătită să irige în acest an peste 1,4 milioane hectare, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al agenţiei, Florin Barbu."Acţiunea de contractare se află în plină desfăşurare. Până la această dată avem 641 de contracte încheiate, însumând o suprafaţă de 762.223,4 hectare, în 22 de judeţe, dar suntem pregătiţi pentru 1,4 milioane hectare. Cele mai importante sunt Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Giurgiu, Olt şi Dolj, practic toată zona de Dunăre. Celelalte mai mici sunt în Vaslui, Botoşani, Covasna şi Tulcea. De regulă, contractele sunt pe culturi mari, grâu, porumb, floarea soarelui, dar şi la rapiţă. Avem, de asemenea, 100.000 de hectare contractate pe legumicultură", a precizat Barbu.Anul acesta, campania de irigaţii a început la 14 martie, odată cu punerea în funcţiune a SPA Isaccea, din cadrul Amenajării Isaccea din judeţul Tulcea."În anii precedenţi începeam campania în 15 aprilie - 15 mai, în funcţie de cum ploua în primăvară, dar anul acesta fiind mai secetoasă am băgat apa pe canale din 14 martie. Şi în acest an apa este gratuită pe canale, este al treilea an, iar fermierii o iau şi o duc la cultură", a subliniat directorul general al ANIF.Acesta a precizat că în prezent au fost puse în funcţiune, la cerere, staţiile de pompare din judeţele: Tulcea - Amenjarea Isaccea, Galaţi - Amenajarea Câmpia Covurlui, Vaslui - Amenajarea Albiţa Fălciu, Botoşani-Amenajarea Curteşti, totalizând aproximativ 700 de hectare."În plus, în judeţul Dolj, au fost umpluţi, la cerere, 52 de kilometri de canal din cadrul Amenajării Nedeia, însă ulterior umplerii fermierii din zonă au decis ca irigaţiile să înceapă de la 1 mai", a adăugat şeful ANIF.În ceea ce priveşte Programul Naţional de Irigaţii, din cele 98 amenajări de irigaţii cuprinse în PNI, 47 amenajări se află deja în procesul de reabilitare, restul amenajărilor - de dimensiuni mai mici sunt în faza de proiectare şi vor intra în execuţie în perioada octombrie-noiembrie 2019.Până în prezent au fost finalizate patru obiective de investiţii, respectiv modernizarea staţiei de pompare de irigaţii SPA km 388 - Navele 2,3 din amenajarea Gălăţui Călăraşi şi Boianu Sticleanu (judeţul Călăraşi); reabilitarea staţiei de repompare SRPA I+IQ - Spiru Haret din amenajarea Ialomiţa Călmăţui (judeţul Brăila); reabilitarea amenajării Terasa Caracal şi amenajării Bucşani Cioroiu (judeţul Olt).Barbu a precizat că ANIF are prevăzute resursele de finanţare pentru aceste obiective, dar în cazul în care nu vor ajunge se mai pot obţine la prima rectificare bugetară."Avem alocate fonduri de 249 de milioane de lei anul acesta pentru investiţii şi cu posibilitatea de a mai primi la rectificarea din iunie", a adăugat Barbu.În plus, în ceea ce priveşte reabilitarea infrastructurii secundare de irigaţii, în anul 2018, 142 de proiecte au fost declarate eligibile pentru finanţare prin PNDR, sM4.3- "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice"- componenta de Infrastructura de irigaţii, iar pentru anul 2019 au fost depuse deja 22 proiecte, perioada de depunere fiind în plin proces de derulare.Potrivit datelor furnizate de ANIF, în 2019, suprafaţa pregătită pentru irigaţii se ridică la 1,4 milioane hectare în 95 de amenajări.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara la sfârşitul lunii martie că judeţul Brăila va fi primul judeţ al României care în 2020 va avea sistemul de irigaţii reabilitat pe întreaga suprafaţă, care însumează 360.000 de hectare, iar la nivelul întregii ţări sunt deschise 40 de şantiere în baza Programului Naţional de Irigaţii, proiecte pentru executarea cărora a fost alocat peste un miliard de euro din bugetul statului şi 435 milioane euro de la Uniunea Europeană prin Planul Naţional de Dezvoltare Rurală.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)

