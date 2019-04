Guvernul a lansat proiectul “Creator de educație”

08:50

Oana Vincu, Cezar Hălmăgean și Ovidiu Hălmăgean au cucerit românii în anii ’90 cu muzica lor, însă, de multă vreme, ei au intrat într-un con de umbră și le merge bine în viață. Desigur, mai sunt puși și în situații delicate și… uneori răbufnesc! Așa s-a întâmplat în cazul foste membre a trupei Genius, care […] The post “«A-mi» dai nr tel să vorbim”. Cum a încercat un fan să o “agațe” pe Oana de la Genius pe Facebook appeared first on Cancan.ro.