8 români din 10 intenţionează să cumpere cadouri de Paşte (studiu)

15:00

Expoziţiile "Marie de Roumanie, reine et artiste" şi "Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de l'etendard d'Etienne le Grand", organizate în cadrul Sezonului România - Franţa, la Palais du Tau din Reims, respectiv la Muzeul Luvru din Paris, au fost realizate în condiţii de criză, a afirmat, miercuri, directorul MNIR, Ernest Oberlander - Târnoveanu."Cele două expoziţii au fost realizate în condiţii de criză. Anul acesta bugetul nu a fost operativ, de fapt nu este operativ nici în acest moment, deci încă am funcţionat pe principiul foarte corect şi stabil că fiecare instituţie are dreptul să folosească 1/12 din resursele alocate în anul precedent pentru fiecare gen de activităţi. Cum o expoziţie înseamnă achiziţii publice, asigurări, transporturi, realizarea ambalajalor, transportul intern şi aşa mai departe, vă daţi seama la ce constrângeri uriaşe au fost supuse instituţiile noastre. (...) A fost o încercare de forţă în ceea ce priveşte diplomaţia internă legată de convingerea instituţiilor ecleziastice să îşi păstreze angajamentele pe care le-au făcut în ultimul an şi jumătate în ceea ce priveşte împrumutul de piese, ca şi angajarea Ministerului Apărării Naţionale. Aceste elemente esenţiale pentru succesul expoziţiei de la Luvru ca şi al expoziţiei de la Reims nu ar fi fost posibile fără contribuţia directă a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale", a declarat Ernest Oberlander - Târnoveanu la conferinţa de presă "Evenimentele expoziţionale organizate de muzeele naţionale şi arhivele diplomatice sub egida Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale", organizată la sediul MNIR.El a precizat că printre problemele întâmpinate în realizarea expoziţiilor au fost şi cele financiare."Problemele financiare au fost tot timpul ca o ghilotină asupra noastră. Fără sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, vă spun deschis, expoziţiile nu ar fi putut fi realizate. Noi nu am avut niciun fel de finanţare în afară de resursele interne ale Muzeului Naţional de Istorie a României, care erau puţine, în condiţiile în care am primit cu 40 de zile înainte şi sarcina să organizăm noi o expoziţie foarte scumpă cu o valoare de asigurare de multe zeci de milioane de euro. (...) Dar am găsit soluţii, chiar şi în situaţiile cele mai disperate pe care nu le-am fi putut prevedea niciodată", a exprimat directorul MNIR.Oficialul a precizat că realizarea celor două evenimente reprezintă o carte de vizită care arată maturitatea şi profesionalismul celor care au lucrat pentru realizarea expoziţiilor."Considerăm că în palmaresul instituţiilor naţionale subordonate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale realizarea expoziţiilor din cadrul Sezonului cultural România - Franţa reprezintă un lucru foarte important, o carte de vizită care arată maturitatea, profesionalismul şi, de ce să nu o spunem, şi responsabilitatea şi dedicaţia noastră ca cetăţeni, ca oameni care aparţinem naţiunii, care o dată la 100 de ani a fost chemată să realizeze un mare proiect împreună cu o altă naţiune, naţiunea franceză căreia îi datorăm atât de multe în evoluţia noastră modernă şi contemporană", a încheiat directorul MNIR.Liviu Constantinescu, director general MNAR, a afirmat că cele două expoziţii au fost inserate, practic, în spaţiile expoziţionale permanente ale muzeelor din Franţa "fără să deranjeze"."Expoziţiile noastre, practic, au fost inserate în spaţiile de expunere permanente ale muzeului de la Luvru şi al celei de la Palais du Tau fără să deranjeze, practic s-au influenţat în bine atât exponatele lor cu exponatele noastre care aveau o explozie de culori", a declarat Liviu Constantinescu.Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, a afirmat că cele două evenimente care au avut loc în Franţa "au pus în lumină adevărata faţă a ţării noastre, în sensul că au fost două expoziţii unicat, două expoziţii care s-au bucurat de o apreciere deosebită atât din partea administraţiei franceze, a oamenilor de cultură prezenţi la cele două vernisaje, cât şi din partea presei franceze".Expoziţiile au fost organizate de Muzeul Naţional de Istorie a României, în parteneriat cu Centrul Monumentelor Naţionale din Franţa, Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), Muzeul Naţional Peleş, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Mănăstirile Putna, Suceviţa şi Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. Pe lângă contribuţia majoră a fiecăreia dintre instituţiile româneşti deţinătoare de patrimoniu, un rol esenţial la realizarea expoziţiilor l-au avut Patriarhia Română, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)