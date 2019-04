ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 24 APRILIE

13:00

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat miercuri că pe data de 14 mai va fi lansat Planul-cadru naţional privind controlul hepatitelor virale, ea susţinând că toate componentele acestui plan vor fi bugetate întrucât "există şi voinţă politică"."Este foarte clar - odată cu lansarea acestui plan în data de 14 mai - pot să vă spun cu siguranţă că există şi voinţă politică. Vom începe cu prevenţia, este un lucru esenţial. Din păcate, la capitolul prevenţie aş putea spune că suntem oarecum deficitari şi nu numai aici când vorbim despre hepatită. Suntem deficitari pentru că nu ne-am preocupat suficient, am ajuns să tratăm în acest moment pacienţi în stadii grave ale bolii, cu costuri foarte ridicate. Dar, în primul rând, mă gândesc la pacienţi, la costurile pe care ei le plătesc. De aceea este foarte greu să ne calăm doar pe prevenţie, aşa că politicile noastre de sănătate în general vor fi orientate către prevenţie şi tratament în paralel. Apoi vaccinarea", a afirmat Sorina Pintea, într-un mesaj video transmis participanţilor la "RoHepat Summit".Ministrul şi-a exprimat convingerea că "nu va trece foarte mult timp" pentru ca Legea vaccinării, care se află în acest moment în Parlament, să fie adoptată."Când discutăm despre vaccinare, ne gândim la Legea vaccinării, care în acest moment este în Parlament şi am convingerea că nu va trece foarte mult timp şi această lege va fi adoptată, pentru că, din păcate, anti-vacciniştii au mai mult succes decât ne aşteptăm şi nu vorbim numai despre hepatite, vorbim despre celelalte patologii care cresc în număr şi datorită faptului că vaccinarea din punctul meu de vedere nu este obligatorie şi când spun obligatorie mă gândesc la obligativitatea informării în primul rând. Deci, dacă aceste două componente - prevenţia şi vaccinarea - ar fi foarte bine tratate şi vor fi bine tratate în momentul în care vom implementa acest plan, cred că lucrurile ne vor menţine pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte incidenţa bolilor hepatice, infecţie cu hepatita C în acest caz", a arătat reprezentantul MS.În opinia sa, aplicarea contractelor cost-volum-rezultat în achiziţia medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor a fost "cel mai bun lucru" care se putea întâmpla.Sorina Pintea a arătat că, din punctul său de vedere, ar fi necesar ca toţi pacienţii infectaţi cu virus hepatic C să fie cuprinşi în program şi trataţi."Convingerea mea şi cred că nu numai a mea este că aplicarea contractelor cost-volum-rezultat în achiziţia medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Foarte mulţi pacienţi au avut acces la tratament datorită acestui mod de a privi lucrurile, iar anul trecut am îmbunătăţit acest contract cost-volum-rezultat în sensul că dăm posibilitatea şi celor care nu răspund la tratamentul de bază să intre într-un program de tratament. Din punctul meu de vedere, ar fi necesar ca toţi pacienţii infectaţi cu virusul C să fie cuprinşi în program. Acesta este dezideratul următor. Pentru că este tot un slogan al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - acoperire universală pentru toţi. Adică acordarea tuturor celor care au nevoie a serviciilor medicale şi aici avem o soluţie - în aceste zile se negociază cu Banca Mondială un grant pentru stimularea medicinei de familie, a medicinei comunitare şi pentru eficientizarea cheltuielilor din sănătate şi aici mă refer inclusiv la contractele cost-volum. Ţinta noastră, indicatorul principal de rezultat este acordarea serviciilor medicale inclusiv persoanelor neasigurate prin utilizarea acestui grant. Am speranţa că şi acei pacienţi care în acest moment nu pot fi cuprinşi în program vor avea acces la tratament", a spus Pintea.Point Public Affairs, împreună cu Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, Platforma europeană de advocacy "Friends of the Liver" (Bruxelles) APAH-RO şi ELPA au organizat miercuri, la Bucureşti, "RoHepat Summit", o dezbatere centrată pe problematicile naţionale şi europene ale eliminării hepatitelor virale. AGERPRES/(A, AS - autor: Roberto Stan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)