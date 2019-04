Anamaria Prodan, dependentă de… dentist: ”Este a opta oară când schimbăm fațetele”

11:10

Kamara și Thalida Trofin, noua concurentă de la “Puterea Dragostei”, au avut o relație în urmă cu ceva timp. Povestea lor de dragoste s-a derulat departe de ochii curioșilor, a povestit tânăra artistă. Mai mult, deși nu și-a asumat public relația cu el, cântărețul și-a dorit să fie primul bărbat din viața ei, iar evoluția lucrurilor […] The post Kamara a făcut sex cu una dintre concurentele de la “Puterea Dragostei”. Ce mesaje îi trimitea cântărețul când erau împreună appeared first on Cancan.ro.