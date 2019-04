Atentate în Sri Lanka: A fost dezvăluită identitatea unuia dintre atacatori

18:00

Ziua câinilor-ghizi pentru persoanele nevăzătoare a fost marcată, miercuri, la reşedinţa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, în acest context Camelia Platt - chief executive officer al ONG-ului Light into Europe - subliniind că în România sunt peste 1.000 de persoane care ar avea nevoie de un asemenea câine."Nu-i aşa că este miraculos că suntem cu nouă câini şi nu se aude un zgomot?", a spus Camelia Platt, în salonul din reşedinţa ambasadorului britanic, unde a avut loc o conferinţă de presă care a avut ca temă principală planurile de viitor ale organizaţiei ce are ca scop ajutarea persoanelor cu deficienţe de vedere.Lipiţi de oamenii lor, nouă labradori dormitau sau pândeau în tăcere câte o mână cu biscuiţi pentru ei. Unii dintre câini purtau hamul "de lucru" alături de beneficiarul serviciilor lor.Platt a explicat că, în total, Light into Europe are 50 de câini-ghizi: 20 deja integraţi în familii, iar 30 încă în training. Pentru a ajunge un partener de încredere pentru un om cu dizabilităţi, a spus ea, un câine are nevoie, în primă fază, de o perioadă în care este obişnuit cu stimulii externi şi apoi, dacă îndeplineşte anumite criterii de personalitate, de aproape doi ani de antrenament intens. În final, în funcţie de temperament, câinelui-ghid îi va fi desemnat partenerul ce are nevoie de sprijinul său.În cifre, pentru un câine-ghid este nevoie, anual, de o sumă între 3.000 şi 3.500 de euro, pentru vizite la veterinar, hrană şi tot ce este legat de bunăstarea animalului."Sunt 13 tone de biscuiţi pe care îi mănâncă cei 50 de câini, aproape 2.500 de sesiuni de training într-un an şi sunt 36.000 de ore de voluntariat (...) pentru un câine, contabiliceşte vorbind, costul este între 3.000 şi 3.500 de euro. (...) Noi nu suntem cu cifrele, noi spunem o poveste, pentru că în spatele unui câine sau al prietenilor noştri e un destin, e o viaţă, e viaţa semenilor noştri", a subliniat Camelia Platt.Printre cei ce au un sprijin într-un câine-ghid se numără şi Anca Ilie, prezentă la conferinţa de miercuri. Ea a povestit că, datorită câinelui Bryony, poate merge la serviciu, iar fiica sa, de nouă ani, a fost premiată la şah. "Cred că Daria a descris cel mai frumos ce înseamnă Bryony şi ceea ce înseamnă un câine în viaţa noastră. Ea a spus, după ce a câştigat Cupa Academiei de şah, a zis: 'Dacă nu era Bryony, tu nu mă puteai duce acolo, iar eu nu puteam învăţa atâtea lucruri'", a povestit Anca Ilie.După zece ani de existenţă datorită donaţiilor, Platt spune că îşi doreşte ca Light into Europe să conducă şi o campanie de informare legată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi de vedere. Totodată, precizează ea, există ţinte ale ONG-ului ce activează în România: un număr dublu de câini-ghizi în trei ani şi 200 de câini-ghizi până în 2025. Potrivit acesteia, în România sunt peste 1.000 de persoane ce ar avea nevoie de un asemenea câine."Unui câine-ghid îi trebuie doi ani să fie pregătit, dar impactul în viaţa unei persoane nevăzătoare este pe viaţă", a spus ea. Cei care doresc să ajute organizaţia pot dona pe site-ul oficial al acesteia sau pot deveni voluntari.Şi ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble şi-a arătat susţinerea pentru această cauză. El a parcurs un traseu, cu ochii acoperiţi, alături de câinele-ghid Cleopatra, pe strada din nordul Capitalei unde este adresa reşedinţei sale. "Şocul de a fi nevăzător a fost imens (...) a trebuit să mă concentrez asupra tuturor posibilităţilor fizice pe care le-am simţit, fără a vedea. (...) Am avut încredere totală în căţel. Eu ştiu că sunt foarte bine formaţi. Chiar dacă este strada mea de acasă, a fost o provocare. N-am recunoscut că sunt pe strada mea şi chiar dacă am avut o idee unde am ajuns, nu am ştiut unde sunt", a spus diplomatul. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOEl a subliniat motivele pentru care este alături de această organizaţie. "Ambiţia mea este să sprijin eforturile Light into Europe, ca mai mulţi români şi românce să aibă posibilitatea să aibă un căţel, ca să aibă ochii căţelului pentru o viaţă plină", a punctat ambasadorul.Anca Vasile, coordonatorul programului pentru câini-ghizi, a spus că, în momentul în care cineva observă pe stradă un câine-ghid alături de beneficiarul său, nu trebuie să mângâie, sa deranjeze sau să hrănească acest câine. Totodată, ea a spus că animalele sunt fericite că au această sarcină, în parte pentru că acest rol le este transmis genetic dar şi datorită instruirii lor."Ei iubesc ceea ce fac. Nu o să vedeţi niciodată un astfel de câine-ghid, în momentul în care le arăt hamul, că vreau să ieşim afară, să se bage într-un colţ. Sunt extrem de fericiţi, pentru că, pe de o parte, au acest lucru în sânge, ei provin din câini-ghizi pentru nevăzători şi în al doilea rând sunt învăţaţi cu tot felul de tehnici să iubească. (...) Ei se bucură de fiecare secundă în momentul în care ies afară", a afirmat Vasile. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu)