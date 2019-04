ASTRA GIURGIU - CFR CLUJ 2-2 // Scandal la Giurgiu » Dan Petrescu s-a luat la ceartă cu un jurnalist: „Probabil a încercat să mă intimideze”

22:10

Mario Camora (32 de ani) a vorbit despre motivele ratării calificării lui CFR Cluj în finala Cupei României, după ce a remizat în returul semifinalelor pe terenul Astrei, scor 2-2 (1-3 în tur). Fundașul spune că se teme de meciul din etapa următoare cu Viitorul.„Cred că această calificare s-a pierdut în meciul tur. Trebuia să nu luăm gol pe teren propriu, dar noi am luat 3. Azi am intrat mai greu în joc și am luat două goluri. ...