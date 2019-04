Rona Hartner a început chimioterapia: ”Sunt cam obosită după prima şedinţă”

15:30

Norul saharian, care se întinde deasupra bătrânului continent Europa, a ajuns în România! Astfel, șoferii și-au găsit mașinile cu un strat consistent de praf roșiatic, iar geamurile lustruite de gospodine în apropierea Paștelui s-au murdărit din nou. Oficialii Administraţiei Naţionale de Meteorologie au anunțat că circulaţia aerului, preponderent din sector sudic, va favoriza avansul dinspre nordul Africii […] The post Norul saharian a ajuns în urmă cu puțin timp în România! Alertă ANM appeared first on Cancan.ro.