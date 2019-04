Fotbal: Fără şampanie pentru câştigătoarea Cupei Angliei

04:40

Apreciata cântăreaţă Angela Similea şi compozitorul şi interpretul Marius Ţeicu lansează miercuri, 24 aprilie 2019, trei noi albume. Primele două - "Să ne reamintim" şi "Trăiesc" sunt albume cu melodii compuse de Marius Ţeicu şi interpretate de Angela Similea, al treilea - "Refrene de aur", volumele 1 şi 2 - cuprinde melodii compuse de Marius Ţeicu interpretate de mai mulţi cântăreţi români: Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Marina Voica, Gabriel Dorobanţu, Adrian Daminescu, Loredana Groza, Monica Anghel, Oana Sârbu, Aurelian Andreescu, Paula Seling, Silvia Dumitrescu, Gabriel Cotabiţă, Aurelian Temişan şi însuşi compozitorul.Lansarea albumelor, urmată de sesiune de autografe, are loc la magazinul "Muzica" din Capitală, la ora 16.00, evenimentul fiind prezentat de Octavian Ursulescu.***Marea artistă Angela Similea s-a născut la 9 iulie 1946 în comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov. Cel care i-a descoperit talentul a fost profesorul ei de muzică din liceu, Marin Teofil, care a îndrumat-o către compozitorul George Grigoriu. Acesta a hotărât ca Angela Similea să ia lecţii de canto la Şcoala Populară de Artă cu reputata profesoară Florica Orăscu, avându-l corepetitor pe compozitorul Marius Ţeicu. Foto: (c) BOGDAN BĂRBULESCU / AGERPRES FOTOPrimul mare succes a venit odată cu obţinerea premiului al II-lea la Festivalul Internaţional ''Cerbul de aur'' din 1970. Doi ani mai târziu, în 1972, la Festivalul ''Orfeul de aur'' din Bulgaria, a obţinut locul al II-lea cu melodia ''Tu eşti primăvara mea'' de Florin Bogardo. În 1977, Angela Similea obţinea premiul I la Festivalul Mamaia pentru melodia "Un albastru infinit", compusă de Marcel Dragomir, potrivit site-ului bestmusic.ro. Foto: (c) CONSTANTIN CIOCAN / AGERPRES FOTOA colaborat, de-a lungul carierei, cu mulţi compozitori de referinţă din muzica românească: Marius Ţeicu, Ion Cristinoiu, Marcel Dragomir, Adrian Enescu, Jolt Kerestely, Temistocle Popa, Dan Iagnov, Florin Bogardo, Marian Nistor. A lansat peste 500 de melodii, care în interpretarea ei au devenit şlagăre. Angela Similea a dovedit că are şi talent actoricesc, jucând în filme, musicaluri sau show-uri de televiziune. Cu regretatul Ion Popescu-Gopo a filmat în pelicula ''Rămăşagul'', unde care a jucat rolul principal - Zâna cea bună. A jucat în musicaluri unde apărut alături de actori ca Matei Alexandru, Florin Piersic, Victor Moldovan, Ana Szeles, Adina Popescu (musicalul ''Corina'', după ''Jocul de-a vacanţa'' de Mihail Sebastian) sau alături de actorul Ştefan Iordache (musicalul ''Adio, femei''). Foto: (c) COSMIN HEREA / AGERPRES FOTORemarcabile au fost şi apariţiile sale în show-uri TV alături de actorul Florin Piersic, dar şi de compozitorii Mihai Constantinescu, Marius Ţeicu, Marcel Dragomir, Ion Cristinoiu, Horia Moculescu, Mircea Romcescu, Ioan Luchian Mihalea, Liviu Tudan, Mircea Romcescu. Între distincţiile obţinute la festivaluri internaţionale amintim: ''Orfeul de Aur'' (Bulgaria) - medalie de argint; ''Opt şlagăre în studio'' (Moscova) - Premiul special de interpretare; Festivalul de muzică uşoară Los Angeles 1984 - Premiul special; Festivalul de la Sopot (Polonia) - Premiul Miss Obiectiv; Festivalul de la Dealin (Cehoslovacia) - Premiul I de interpretare; Festivalul de show TV Montreaux (Elveţia): ''It's All in the Game'' (duplex româno-olandez) - Premiul ''Trandafirul de Aur''.După 1995, Angela Similea a avut o pauză de apariţii TV, de înregistrări, de concerte şi s-a dedicat creşterii celor doi nepoţi, de care s-a ocupat până la vârsta şcolii, când au plecat la tatăl lor, în Statele Unite. Artista are doi nepoţi de la fiul său, Sorin - Jan Christian şi Ana Grace. Foto: (c) ADRIAN OLTEAN / AGERPRES FOTOÎn 2005, Angela Similea a revenit pe piaţă muzicală, după zece ani de absenţă, cu un nou album, intitulat ''Lumea mea'', realizat de Ovidiu Komornyik, precizează bestmusic.ro.Succesul Angelei Similea a fost răsplătit, în timp, cu numeroase premii, din care amintim doar câteva: Discul de platină (Electrecord) - 1998, Discul de aur (Electrecord) - 2000, Premiul pentru 30 de ani de carieră artistică (Electrecord) - 2000, Premiul de excelenţă pentru întreaga carieră, în cadrul Galei Muzicii Uşoare Româneşti - 2002, Premiul ''DISCUL DE AUR'' pentru vânzări record ale albumului ''Lumea mea'' - 2007, Premiul ''DISCUL DE PLATINĂ'' - 2008. Foto: (c) AGERPRES FOTOÎn 2014 a filmat, alături de tinerii actori Paul Radu, Adina Stetcu, scurtmetrajul ''Să mori de dragoste rănită'', regizat de Iulia Rugină, în care îşi interpretează propriul rol.Din bogata discografie a Angelei Similea amintim: albumele şi LP-urile "Un albastru infinit" (1978), "Nufărul alb" (1983), "Trăiesc" (1985), "Balada iubirilor deschise" (1986), "Nu-mi lua iubirea" (1987), "De dragul tău" (1988), "Flacăra nestinsei iubiri" (1990), "Adio, femei" - vol. 1 şi 2, selecţiuni din musical (1990), "Îţi aminteşti de mine" (1994), "B 03 MAG" (1994), "Să mori de dragoste rănită" (1996), "Un roman de iubire într-un albastru infinit" (1999), "Colinde şi cântece de Crăciun" (2000), "Lumea mea" (2005), "De dragul tău" (2008), "Doar pentru voi" (2008); single-urile şi EP-urile "Angela Similea" - melodii de George Grigoriu (1971), "Angela Similea" - melodii din repertoriul lui Demis Roussos (1975), "Să iubeşti cât trăieşti" (1978); compilaţiile "Angela Similea" (1986), "Succese" (1995), "Angela Similea" (1997), "Nostalgie" (2002), "Anii '70" - vol. 1 şi vol. 2 (2007), "Anii '80" - vol. 3 (2009) şi vol. 4 (2010).***Muzicianul Marius Ţeicu s-a născut la 9 mai 1945, la Reşiţa, dar a copilărit la Timişoara. Compozitor, solist vocal, instrumentist, orchestrator şi dirijor, a absolvit Conservatorul ''Ciprian Porumbescu'' din Bucureşti, specialitatea dirijorat (1963-1968). Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTOS-a remarcat în 1966 ca membru al grupului Dixie 67, devenit Modern grup, alături de Petre Magdin şi Marcel Dragomir. Modern grup îi lansează primele compoziţii, care atrag atenţia realizatorilor de emisiuni muzicale de la radio şi televiziune.Compoziţiile sale, peste 500 la număr (''Am alergat după o stea'', ''Iubire'', ''Doar pacea'', ''Clipe de viaţă'', ''Da, da, da'', ''O portocală''), sunt legate de cariera unor interpreţi de succes ai muzicii uşoare româneşti - Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu, Anda Călugăreanu, Margareta Pâslaru, Marina Voica, Dida Drăgan, Angela Similea, Adrian Romcescu, Silvia Dumitrescu, Anca Ţurcaşiu, Mirabela Dauer, Monica Anghel, Corina Chiriac, Loredana Groza, Aurelian Temişan - dar şi de repertoriul unor soprane ca Bianca Ionescu sau Daniela Vlădescu, conform site-ului compozitorului, http://www.mariusteicu.ro. Foto: (c) VIRGIL PAVEL / AGERPRES FOTOA semnat partiturile muzicale pentru filme artistice de lung metraj, filme muzicale, musicaluri (''Omul care a văzut moartea'', ''Divanul Persan'', ''Micuţa Dorothy''), show-uri de televiziune, spectacole de teatru, muzică pentru copii, spectacole de revistă, operetă etc.În perioada 1968-1974 a fost profesor al Şcolii Populare de Artă - secţia canto-muzică uşoară. Aici i-a avut elevi pe Angela Similea, Dida Drăgan, Olimpia Panciu, Mirabela Dauer, Adrian Romcescu, Mihai Constantinescu, Ioan Luchian Mihalea.De-a lungul anilor, a interpretat 50 dintre propriile compoziţii, singur sau în duet cu Olimpia Panciu, Angela Similea, Corina Chiriac. Din 1974 este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor şi are numeroase participări la concursuri şi festivaluri muzicale de gen, precum şi premii în ţară sau străinătate. În aprilie 2002, a fost ales membru în Consiliul de conducere al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, la secţia muzică uşoară şi jazz.Marius Ţeicu a obţinut sute de premii la secţiunile "Creaţie" şi "Şlagăre" ale festivalurilor şi concursurilor de acest gen. La ediţia din 2003 a Festivalului de la Mamaia, Marius Ţeicu, alături de alte nume mari ale muzicii uşoare româneşti, a primit Premiul special - o distincţie aniversară, prilejuită de împlinirea a 40 de ani de la debutul festivalului. Foto: (c) MIHAI SAVU / AGERPRES FOTODin 1991 până în 1997 a fost profesor de canto la Facultatea de Teatru, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, iar din 1997 a devenit profesor de canto la Facultatea de Teatru, din cadrul Universităţii "Spiru Haret".A făcut parte din juriile festivalurilor "Cerbul de Aur", "Mamaia", "Melodiile Bucureştilor" şi ale concursurilor de interpretare "Steaua fără nume", "Ploaia de stele".În 2014, a fost lansată, la Târgul Gaudeamus, cartea ''Marius Ţeicu - compozitor de top'', scrisă de muzicologul Daniela Caraman Fotea. Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTODiscografia lui Marius Ţeicu include: albume şi LP-uri - "Marius, Olimpia, Mihai" (1976), "Telegrame" (1980), "Plouă cu soare" (1982), "Fotografia" (1985), "Nu-mi lua iubirea" (1987), "Gulliver în Ţara Piticilor" (1989), "Flacăra nestinsei iubiri" (1990), "Parada vedetelor" (1997), "Cântece de dragoste" (2000), "Colinde şi cântece de Crăciun" (2000), "Chemarea dragostei" (2003), "Te aştept, draga mea" (2010), "Crăciun fericit" (2013, "Şlagăre, şlagăre" (2015), "Autobiografie muzicală", "Melodii din filme" şi "Melodii din filme, musicaluri şi show-uri TV" (2018); single-uri şi EP-uri - "Melodii de Marius Ţeicu" (1972), "Melodii de Marius Ţeicu (1977); compilaţii - "Şlagăre" (1994), "Tu, iubirea mea" (1995), "The Best Romanian Music Collection" (2005), "Best Of Marius Ţeicu" (2006), "Parada vedetelor" - vol.1 şi vol. 2 (2011), "Vedete în concert" (2012), "Vedete în duet" (2013), "Unde erai?" (2015). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)