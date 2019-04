HOROSCOP 25 aprilie. Berbecii vor să învețe ceva nou, Gemenii își schimbă cercul social

HOROSCOP. Ziua de 25 aprilie este una intensa din punct de vedere astrologic. Luna este in Carpricorn, Neptun si Saturn fac sextil, Saturn si Pluto sunt in conjunctie, iar Nodul lunar Sud e in Capricorn. Ca sa nu mai...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3