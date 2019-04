Se deschide Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta

07:40

Actriţa Renée Kathleen Zellweger, laureată, în 2004, a Premiului Oscar pentru rolul din filmul ''Cold Mountain'', s-a născut la 25 aprilie 1969, potrivit imdb.com.Deşi este pe jumătate elveţiană şi pe jumătate norvegiană, actriţa s-a născut în Katy, Texas, un oraş mic de lângă Houston. A luat lecţii de actorie pe când era încă la colegiu. După absolvire, a debutat cu un mic rol în pelicula lui Richard Linklater, ''Dazed and Confused'' (1993).A jucat în pelicula horror "Texas Chainsaw Massacre: The New Generation" (1994) şi în "Empire Records" (1995). În 1997, a apărut pe coperta revistei "Vanity Fair".Primul său rol remarcabil a fost în ''Love and a 45'' (1994), cel al chelneriţei Starlene Cheatham. Însă de abia la momentul apariţiei alături de Tom Cruise în ''Jerry Maguire'' (1996), numele actriţei Renée Zellweger a devenit cunoscut publicului din întreaga lume.Cel de-al doilea rol de chelneriţă, din ''Nurse Betty", îi aduce un premiu pentru cea mai bună actriţă în 2000 la Globurile de Aur, premiu pe care îl mai câştigă de două ori cu rolurile din ''Chicago'' (2002), film cu încasări record de peste 170 milioane dolari, respectiv din "Cold Mountain" (2003). Pentru prestaţia sa din "Chicago", a fost nominalizată la Oscar pentru Cea mai bună actriţă. Foto: (c) NINA PROMMER / EPAPe lângă Globul de Aur, rolul Ruby Thewes din ''Cold Mountain'', filmat în mare parte în România, i-a adus actriţei şi premiile Oscar şi BAFTA, în 2004, pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, conform oscars.org şi bafta.org.Între 2001 şi 2016, a interpretat rolul principal în seria Bridget Jones: "Bridget Jones's Diary" (2001) (nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună actriţă şi nominalizare la Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă de comedie), "Bridget Jones: The Edge of Reason" (2004) şi "Bridget Jones's Baby" (2016).În 2005, a fost nominalizată la Globul de Aur pentru rolul din ''Bridget Jones: The Edge of Reason'' (2004) şi, în 2007, pentru rolul din ''Miss Potter'' (2006).La începutul anului 2009 a primit Premiul ''Hasty Pudding'' pentru femeia anului, din partea Universităţii Harvard, premiu acordat actorilor care contribuie la dezvoltarea industriei de divertisment. Foto: (c) NINA PROMMER / EPAA făcut parte din distribuţia filmelor: ''Leatherheads'' (2008), ''Appaloosa'', ''Nou-venita în oraş'' (2009), ''My One and Only'', ''Monsters vs. Aliens" (2009), ''Case 39'' (2009), ''My Own Love Song'' (2010).Din 2010, timp de şase ani a stat în afara platourilor de filmare, revenind, în 2016, ca Loretta în thrillerul "The Whole Truth", alături de Keanu Reeves.În 2017, a jucat în pelicula "Same Kind of Different as Me" şi, în 2018, în "Here and Now". În octombrie 2019, va putea fi urmărită în rolul principal al filmului "Judy".Revista People a inclus-o în topul celor mai frumoşi 50 de oameni din lume, în anul 2003. În octombrie 2014, Renée Zellweger a apărut la o ceremonie la Hollywood cu un look complet schimbat, fapt ce i-a determinat pe fani să se întrebe ce s-a întâmplat cu faţa ei.Renée Zellweger a fost logodită cu actorul american Jim Carrey în anii 1999-2000, însă, în mai 2005, s-a căsătorit cu interpretul Kenny Chesney. Relaţia lor nu a rezistat decât patru luni. Din 2012, este partenera cântăreţului şi producătorului Doyle Bramhall II. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru)