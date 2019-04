Joia Mare. Tradiții și superstiții pentru această zi. Ce este interzis să faci

16:50

Lidia Buble nu mai e deloc tânăra timidă pe care am cunoscut-o cu toții atunci când s-a lansat în showbiz. Ea a prins curaj să experimenteze, iar asta se vede și în pozele ei, care nu sunt mereu pe placul fanilor care o urmăresc. Cântăreața a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie într-o […] The post Lidia Buble a făcut-o lată după ce s-a lăsat pozată indecent: ”Confunzi nonconformisul cu ridicolul” appeared first on Cancan.ro.