LISTA companiilor românești finanțate de banca lui PUTIN

Apar anual foarte multe trenduri in materie de amenajari interioare, concepte noi sau piese de mobilier si decoratiuni care sunt cu adevarat surprinzatoare, dar si functionale. Magazinele de mobila s-au extins, ofertele sunt tot mai variate si mai atractive, iar ideile de amenajare a spatiului personal sunt tot mai numeroase. Culorile sunt foarte importante cand vine vorba de design interior, insa si obiectele de mobilier, deoratiunile sau elementele folosite pentru a face orice spatiu cat mai functional si cat mai spatios sunt importante. Daca vrei sa investesti in mobilier nou, nu mai este suficient doar sa alegi piesele preferate, ci este necesar sa pui accent pe toate detaliile. Iar asa a luat nastere si conceptul de “fine living”, care defineste un stil de viata relaxat. Cele mai multe influente in materie de design interior au venit si de la nordici, iar termenul de “hygge” a devenit extrem de popular. Acesta se refera la confortabil, placut, frumos, bun. Si nu este vorba doar despre un stil de amenajare, ci este vorba de un intreg concept de viata. Se refera la arta de a trai frumos, de a te bucura de tot ce iti place si de a pune accent pe starea de bine. Oamenii au inceput sa aprecieze mai mult arta si frumosul cand vine vorba de amenajarea spatiului personal si astfel si magazinele de mobila s-au adaptat cererii si au produs mobilier cat mai diversificat, in foarte multe culori si modele, extrem de functional, modern si practic in acelasi timp. Si, desigur, decoratiunile sunt nelipsite, in special pernele decorative, masutele de cafea, covoarele, ramele pentru poze si tablouri, lampile si veiozele sau decoratiunile pentru birou, baie si dormitor. Mai mult decat atat, foarte multe magazine de mobila au creat si campanii in functie de sezon, ei avand propuneri diferite pentru amenajarea unui spatiu interior pe timp de iarna si pentru amenajarea unui spatiu interior pe timp de vara. In orice caz, indiferent daca vrei sa iti schimbi complet mobilierul sau sa investesti doar in cateva piese noi sau in decoratiuni, ofertele magazinelor sunt foarte variate, iar incasarile sunt pe masura! Sa vedem, asadar, ce incasari au magazinele de mobila. Magazinele de mobila au incasari in crestere? Mobexpert Baneasa SRL Imi aduc aminte ca magazinul Mobexpert a avut foarte mult succes inca din momentul in care s-a lansat pe piata din Romania. Piesele de mobilier erau foarte bine finisate, cu un design nou, aparte, extrem de functionale, de utile si de frumoase. Atentia la detalii ii definea, iar totul parea parca desprins din marile reviste de design interior. Era destul de greu sa intri intr-un magazin Mobexpert si sa nu cumperi cel putin un obiect decorativ sau sa iti imaginezi cum va arata casa ta cu un mobilier nou. Iar magazinul a castigat popularitate si s-a extins, fiind in continuare unul dintre cele mai apreciate magazine de mobila. Dar hai sa vedem si ce spun incasarile! Mobexpert a avut succes ani la randul, cifra de afaceri ajungand la ordinilul milioanelor de RON. Cifrele au fost cuprinse intre 50 si 86 de milioane de RON intre anii 2008 si 2015, cu mici fluctuatii. In anul 2017 cresterea a fost una mai mare, CA-ul magazinului Mobexpert ajungand la 104 milioane RON, inregistrand o crestere de 10% fata de anul 2016 si avand o marja de profit de 10,1%. In ceea ce priveste profitul, si acesta a fost pe plus. Daca in 2008 nu depasea suma de 5 milioane de RON, in anul 2017 magazinul a inregistrat un profit NET de 10,6 milioane de RON, in crestere cu 19% fata de anul anterior. IKEA Romania S.A. Ikea Romania are pe piata din Romania o vechime aproape la fel de mare ca magazinul Mobexpert, diferenta este de doar un an, si este un magazin de mobila la fel de apreciat de cei care doresc sa isi amenajeze spatiul interior. Originea suedeza a conceptului a atras foarte multi clienti inca din primul an in care s-a lansat. Spre deosebire de Mobexpert, IKEA Romania a adus mobilier la preturi ceva mai accesibile. Ideile de amenajare a spatiului de dormit sau a camerei de zi, corpurile pentru baie sau spatiile de depozitare au avut un succes rasunator. Insa magazinul a atras si printr-o gama variata de accesorii pentru bucatarie, dormitor si baie, perne decorative, decoratiuni de toate felurile, lampi, veioze, covoare, paturi sau asternuturi pentru pat. Daca intri intr-un magazin IKEA, este destul de greu sa pleci cu mana goala. Mai ales pentru ca shopping-ul este gandit pentru toata lumea datorita spatiului de joaca destinat celor care vin alaturi de copii la cumparaturi si datorita spatiului destinat celor care vor sa ia o pauza de masa. Spre deosebire de Mobexpert, IKEA Romania a inregistrat o cifra de afaceri de sase ori mai mare, iar acest lucru se datoreaza probabil preturilor mai accesibile. Astfel, CA-ul in 2017 a ajuns la 632 de milioane de RON, in crestere cu 13% fata de anul anterior, cand a fost de 556 de milioane de RON. Marja de profit in 2017 a fost de 3,8%. Si in anii precedenti cifra de afaceri a magazinului IKEA a fost de ordinul sutelor de milioane, ceea ce inseamna ca magazinul are succes in randul consumatorilor. In ceea ce priveste profitul, acesta a inregistrat foarte multe pierderi de-a lungul anilor. De exemplu, in 2012 IKEA Romania a avut o pierdere de 15,9 milioane de RON, iar in 2013 a avut o pierdere de 2 milioane de RON. Incepand cu anul 2014 magazinul a inceput sa aiba un profit pe plus, acesta ajungand la 11,3 milioane de RON, iar in anul 2015 s-a dublat, ajungand la 22,3 milioane de RON. In anul 2017 magazinul a inregistrat un profit de 24,2 milioane de RON, in scadere cu 13% fata de anul 2016, cand profitul inregistrat a fost de 28,1 milioane de RON. JYSK Romania SRL JYSK Romania are o vechime mult mai mica decat magazinele Mobexpert si IKEA, insa reuseste sa se alinieze marilor jucatori si sa inregistreze incasari destul de mari. Deviza magazinului este “totul la un pret accesibil”. La o simpla accesare a site-ului afli ca magazinul de origine daneza a fost preferat multi ani la rand de Casa Regala a Danemarcei, ceea ce inseamna ca atat mobilierul, cat si spatiile de depozitare, accesoriile si decoratiunile sunt de o buna calitate. In limba daneza, “JYSK” denumeste orice si pe oricine – precum Lars Larsen – din Peninsula Iutlanda si este adesea asociat cu modestia si onestitatea. Magazinul are un succes destul de mare in Romania, lucru dovedit de incasarile anuale. Daca intre anii 2011 si 2014 cifra de afaceri nu depasea ordinul zecilor de milioane, incepand cu anul 2015 CA a inceput sa creasca treptat la ordinul sutelor de milioane, ajungand in 2017 la 415 milioane de RON, inregistrand o crestere de 42% fata de anul anterior si avand o marja de profit de 8,2%. In ceea ce priveste profitul, magazinul a inceput sa fie pe plus incepand cu anul 2013, insa suma nu trecea de 2 milioane de RON. Incepand cu anul 2015 profitul a crescut considerabil, ajungand la 14,1 milioane de RON, iar in 2016 acesta a ajuns la 40,5 milioane de RON. Anul 2017 nu afosat insa la fel de profitabil, deoarece profitul a inregistrat o scadere. Astfel, acesta a ajuns la 34,2 milioane de RON, cu 15% mai mic fata de anul precedent. Indiferent care sunt preferintele oamenilor in materie de design interior, magazinele de mobila si decoratiuni castiga popularitate si au vanzari tot mai mari de la un an la altul. 