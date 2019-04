Daniel Barbu, fostul preşedinte al AEP: Nu am stopat sau blocat niciun fel de control la niciunul dintre partidele politice

10:20

În medie, peste 21 de milioane de copii rămân nevaccinaţi împotriva uneia dintre cele mai infecţioase boli, a adăugat UNICEF. „Baza pentru epidemiile de rujeolă din zilele noastre a fost pusă cu ani în urmă. Virusul întotdeauna va găsi copii nevaccinaţi”, a declarat directorul executiv Henrietta Fore. The ground for the global measles outbreaks we are witnessing today was laid years ago. The measles virus will always find unvaccinated children. #VaccinesWork https://t.co/ehkDxJ8Rhr — Henrietta H...