Evul mediu bântuie pe drumurile patriei! Cifrele care spun tot

Oamenii de succes sunt admirati si respectati, pe cand cei care au esuat sunt blamati si uitati. Cine nu ar vrea sa aiba succes? Toti ne dorim asta, dar nu multi reusesc sa-l aiba. De ce oare? Ce-i face pe unii oameni sa reuseasca si pe altii nu?Daca studiem povestile de succes ale marilor lideri, vom vedea ca majoritatea barbatilor de succes au cateva calitati in comun, si anume: Are curaj si este un om de actiuneUn barbat de succes este acela care are curajul sa actioneze si sa-si asume riscuri. Majoritatea dintre noi trec prin viata asteptand ”momentul potrivit” pentru a incepe sa faca ceva ce merita osteneala. Cei care si-au dat seama ca niciodata nu va fi ”momentul potrivit”, cei care nu amana lucrurile, care-si asuma riscuri si actioneaza sunt aceia care au cel mai mare succes. Mark Zuckenberg spunea: ”Cel mai mare risc este de a nu-ti asuma nici un risc. Intr-o lume aflata in continua schimbare, singura strategie garantata pentru a esua este de a nu-ti asuma riscuri”. Detine autocontrolNimic nu este mai infiorator decat un barbat care nu se poate controla. Un barbat care se pierde repede cu firea este un om dezechilibrat din punct de vedere emotional, mintea lui fiind dominata de ganduri negative. Un astfel de om nu va avea niciodata succes in ceea ce intreprinde, nu va avea o baza solida pe care sa construiasca ceva puternic. Un barbat care nu se poate controla pe sine insusi nu va putea controla anumite situatii de viata. Este curios, pune intrebari si nu-i este rusine sa spuna ”nu stiu”Un barbat de succes este acela care nu inceteaza niciodata sa fie curios. Ii place sa stie cum functioneaza lucrurile, vrea sa cunoasca detalii, vrea sa invete si nu-i este rusine sa spuna ”nu stiu” atunci cand este cazul. Un astfel de om este insetat de cunoastere, isi cunoaste limitele si isi doreste sa se dezvolte. Isi stabileste un scop bine definit, nu obiective de indeplinitScopul este destinatia, obiectivele sunt pasii pe care ii faci sa ajungi la destinatie. Un barbat de succes se gandeste la scopul sau si apoi construieste in jurul acelui scop. Scopul este sa duci o viata sanatoasa, obiectivele sunt sa slabesti cateva kilograme, sa renunti la fumat etc. Un om care are un scop bine definit nu se va lasa infrant de esecurile temporare care pot aparea in drumul sau spre succes si va gasi alte modalitati de a-si duce la indeplinire planul. Nu isi cauta justificari pentru esecCand copiii fac o boacana dau vina pe altii sau isi cauta scuze. Obiceiul acesta il pastreaza multi oameni si cand ajung la maturitate, iar acestia sunt cei care nu vor avea succes deplin in ceea ce intreprind. Barbatul de succes este acela care nu-si cauta scuze pentru esec, ci analizeaza cauza esecului, incearcand sa inteleaga de ce si unde a gresit. Are sarm personalUn barbat de succes este un om care stie sa fie fermecator. El are o prezenta placuta si o personalitate agreabila, care te face sa te simti confortabil. Iti face placere sa vorbesti cu el pentru ca nu te trateaza cu superioritate, te asculta cu atentie si acorda importanta parerilor tale. Un barbat care stie sa zambeasca, sa-i intampine pe ceilalti cu entuziasm si sa adopte o atitudine prietenoasa este un om care are doar de castigat de pe urma purtarii sale. Stie sa comunice cu oameniiOrice barbat care vrea sa aiba succes trebuie sa stapaneasca arta comunicarii. Trebuie sa stie sa vorbeasca atat in public, cat si intr-un cadru mai restrans. De asemenea, este foarte important sa fie empatic cu cei din jurul lui si sa stie sa comunice cu ei. La baza celor mai eficiente parteneriate de afaceri stau relatiile pe care oamenii de succes au reusit sa si le creeze. Aduna in jurul lui oameni mai destepti decat elRalph Emerson spunea ca fiecare om pe care-l intalnim ne este superior intr-o anumita privinta. In acea privinta, noi invatam de la el. Omul de succes si-a dat seama ca pentru a reusi in viata are nevoie sa se inconjoare de oameni mai destepti decat el, oameni de la care are ce invata, oameni pozitivi, deschisi, care il motiveaza si il determina sa fie mai bun in orice ar face. Barbatul de succes a invatat ca nu trebuie sa le stie el pe toate, dar e important sa fie inconjurat de specialisti la care sa poata apela ori de cate ori are nevoie. Cel care stie sa isi creeze relatii si conexiuni cu oamenii potriviti va avea cu siguranta mult succes. Are grija de sanatatea saAtunci cand esti sanatos, poti face mai multe lucruri si mai bine. Daca nu esti sanatos nu esti bun de nimic, asa ca pentru un om de succes sanatatea este extrem de importanta. Asa ca el va gasi intotdeauna timp sa faca sport, sa mediteze si sa se odihneasca suficient. Are in general un stil de viata sanatos, care sa-i asigure maximum de productivitate. Detine un as in maneca si acesta se numeste PERSEVERENTADe multe ori ce face diferenta intre un barbat de succes si restul este perseverenta. Cand cineva renunta, pleaca sau nu mai incearca, cel care ramane si continua drumul este cel care va castiga cursa. Trebuie sa stii cand sa renunti la o idee sau chiar la un business, insa nu trebuie sa renunti niciodata la visurile tale.