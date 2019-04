Andreea Răducan este însărcinată cu al doilea copil

11:10

Utilizarea unor stickere perete este cea mai buna metoda prin care poate fi personalizat un interior in cel mai eficient mod. In plus, operatiunea nu implica proceduri complicate, iar incaperea va avea un aspect nou si uimitor in doar cateva minute. Potrivit specialistilor de la Sticky Art, cei care doresc sa isi accesorizeze locuinta intr-un […] Post-ul (publicitate) Utilizarea stickerelor decorative – solutie moderna, rapida si usor de implementat pentru personalizarea interioarelor apare prima dată în Libertatea.ro.