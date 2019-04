Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează: Copiii sub un an nu trebuie să folosească telefoanele

Organizaţia a anunţat miercuri că cei mici, cu vârsta până în 5 ani, ar trebui să petreacă cel mult o oră în faţa ecranelor în fiecare zi, dar, oricum, cu cât mai puţin, cu atât mai bine. Recomandările făcute sunt asemănătoare cu cele ale Academiei Medicilor Pediatrici din America. Grupul acesta recomandă pentru copiii sub 18 luni evitarea totală a ecranelor, exceptând apelurile video, şi, de asemenea, recomandă părinţilor să fie întotdeauna alături de copii, mai ales dacă aceştia au sub doi an...

