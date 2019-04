PSD, reacţie oficială faţă de referendumul pe justiţie: Pare lipsit de utilitate şi va reprezenta probabil o cheltuială nejustificată

13:00

Se caută bancher: Una dintre cele mai mari bănci din Europa are nevoie de un nou şef Autor: Alex Ciutacu Postat la 25 aprilie 2019 5 afişări Şeful Royal Bank of Scotland Group (RBS) va pleca în mai puţin de un an de la conducerea creditorului deţinut de stat, într-o mişcare care ar putea pregăti scaunul de conducere pentru o femeie în rol de executiv, potrivit Bloomberg. Banca a început deja să caute înlocuitor pentru CEO-ul Ross McEwan, potrivit declaraţiilor publice. Zvonurile cu privire la ur...