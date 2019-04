O tânără de 23 de ani din Botoșani şi-a înjunghiat ambii fraţi cu o sticlă

09:50

Unul dintre cele mai sudate cupluri din casa ”Puterea Dragostei” trece prin momente foarte tensionate. După o ceartă aprigă s-au aruncat cuvinte grele, și nimeni nu știe ce va urma. Raluca și Ricardo au ajuns într-un moment dificil în relația lor. Concurentul de la Puterea Dragostei s-a supărat atât de tare încât i-a spus iubitei […] The post Cel mai apreciat cuplu de la ”Puterea Dragostei” s-a destrămat! ”Se duc sentimentele cu puținul, cu puținul” appeared first on Cancan.ro.