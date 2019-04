Ce s-a întâmplat cu polițistul care a amenințat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Șercan

12:00

Criticată de unii pentru că nu ar avea grijă suficientă de fiul ei, fiica Andei Călugăreanu a vrut să le arate că băiețelul nu duce lipsă de nimic, mai ales de mâncare! Chiar dacă nu au o situație financiară grozavă, Ioana Tufaru şi logodnicul ei încercaă să-și crească băiețelul fără să cunoască prea multe lipsuri. […] The post Au fost acasă la Ioana Tufaru. Ce ținea în frigider: au avut un șoc atunci când au deschis ușa appeared first on Cancan.ro.