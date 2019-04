europarlamentare2019 Rareş Bogdan: Diaspora românească, principalul investitor din România în ultimii zece ani

19:20

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că a transmis joi către preşedintele Klaus Iohannis solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de miniştri la Justiţie, Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene, Oana Florea, şi la ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Liviu Tit Brăiloiu.Prim-ministrul a precizat, totodată, într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, că nu a fost de acord cu restructurarea Guvernului, pentru că a considerat că trebuie mers "pe calea normală"."Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. (...) Eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile presedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate - dacă are sau nu ţinută", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată cum va răspunde la solicitarea preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, care i-a dat un termen de gândire până după sărbători ca să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, şi dacă, în aceste condiţii, va accepta restructurarea Guvernului.În legătură cu răspunsul pe care i-l va da lui Liviu Dragnea după Paşti, ea a afirmat: "Pe acest subiect, eu am decis să urmăm calea normală, fără restructurare. O să mă mai gândesc în perioada sărbătorilor", adăugând că "e puţin probabil" să se răzgândească.Fiind întrebată dacă propunerile de miniştri interimari - Ana Birchall, Eugen Teodorovici, Ştefan Radu Oprea - au fost ale sale sau urmare a unei discuţii cu Liviu Dragnea, premierul a explicat: "Am vorbit cu preşedintele partidului. Nu puteam să las lucrurile negestionate. Am vorbit cu domnul Dragnea şi împreună am hotărât interimatele".Dăncilă a precizat că nu ştie dacă se va merge în continuare cu propunerile iniţiale pentru cele trei ministere şi că acest lucru se va discuta în cadrul unui CEx al PSD, întrebată în acest sens. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)