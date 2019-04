La mulți ani, Adriana Trandafir!

19:20

Un grav accident de circulație a avut loc joi, în jurul orei 10:00, pe DN2, în localitatea Răcăciuni din județul Bacău. O femeie în vârstă de 70 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui pieton, în vârstă de 10 ani pe care l-a lovit violent. În urmă impactului, copilul a fost grav rănit.