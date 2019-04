Surpriză pe piața bancară în Vinerea Mare. Câți lei costă astăzi 1 euro

19:20

Caroline Leon, fetița manechinului Catrinel Menghia, a împlinit două luni. Prilej cu care mama ei a postat un mesaj emoționant pe Instagram, în numele sărbătoritei. „Sunt Caroline Leon și astăzi împlinesc două luni. Mami spune că sunt un mic clovn, dar asta pentru că deja am o personalitate puternică. Bunica e de acord cu mine. […]