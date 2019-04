DOCUMENTAR: 25 de ani de la moartea actorului George Constantin

Marele actor George Constantin s-a născut la 3 mai 1933, în Bucureşti. La 10 ani a vizionat piesa de teatru "Muncă şi Lumină", acesta fiind spectacolul care l-a marcat şi i-a îndrumat paşii spre cariera de actor.În 1951 a dat examen la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC), secţia "Teatru". Printre membrii comisiei se aflau Aura Buzescu, N. Băltăţeanu, Gh. Storin, Ion Finteşteanu, Mihai Popescu, Marcel Breslaşu. A recitat poezia "Albatrosul" de Maxim Gorki. A fost respins, dar nu s-a descurajat. A dat din nou concurs, la secţia "Cinematografie", unde a reuşit. Peste un an a trecut din nou prin faţa membrilor comisiei de la secţia "Teatru", unde a recitat poezia "Cetatea Neamţului", de George Coşbuc şi a fost admis.În anul IV de studii la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC), George Constantin a pregătit împreună cu preparatorul principal Ion Cojar spectacolul de absolvire "Tragedia optimistă". A absolvit Institutul în 1956, potrivit site-ului www.istoriafilmuluiromanesc.ro.Întrucât nu îşi satisfăcuse serviciul militar, a început să joace la Teatrul Armatei. Pe scena Armatei a debutat cu un rol mic în "Mama şi copiii ei", de Afinoghenov. A urmat rolul profesorului Higgins din "Pygmalion". A găsit acolo o echipă alcătuită din actori ca George Vraca, Nineta Gusti, Costache Ramadan. A jucat în spectacole regizate de Ion Şahighian, Sanda Manu, Lucian Pintilie, Liviu Ciulei. Foto: (c) Cornel Mocanu / Arhiva istorică AGERPRESGeorge Constantin a jucat în piese scrise de Camil Petrescu, Horia Lovinescu, William Shakespeare, George Bernard Shaw, Luigi Pirandello, A.P. Cehov, desfăşurând o activitate prestigioasă pe scena Teatrului "C. Nottara" din Bucureşti. Foto: (c) Armand Rosenthal / Arhiva istorică AGERPRESDin bogata lui filmografie amintim: "O vară de neuitat" (1994), "Cel mai iubit dintre pământeni" (1993), "Începutul adevărului (Oglinda)" (1993),"Domnişoara Christina" (1992), "Cuibul de viespi" (1987), "Figuranţii" (1987),"Escapada" (1986),"Totul se plăteşte" (1986), "Întunecare" (1985), "Sezonul pescăruşilor" (1985), "Galax, omul păpuşă" (1984), "Racheta albă" (1984), "Dragostea şi revoluţia" (1983),"Pe malul stâng al Dunării albastre" (1983), "Prea cald pentru luna mai" (1983),"Calculatorul mărturiseşte" (1982), "Duelul" (1981), "Iancu Jianu, haiducul" (1981), "Înghiţitorul de săbii" (1981), "Saltimbancii" (1981), "Ştefan Luchian" (1981), "Un echipaj pentru Singapore" (1981), "Bietul Ioanide" (1980), "Burebista" (1980), "Capcana" (1980), "Iancu Jianul, zapciul" (1980), "Omul în loden" (1979), "Între oglinzi paralele" (1978), "Filip cel bun" (1975), "Oraşul văzut de sus" (1975), "Muntele ascuns" (1974), "Ultimul cartuş" (1973), "Dimitrie Cantemir" (1973), "Dincolo de nisipuri" (1973), "Urmărirea" (1971), "Răpirea fecioarelor" (1968), "Reconstituirea" (1968), "Procesul alb" (1965), "Un surâs în plină vară" (1963) etc. Foto: (c) Mihai Alexe / Arhiva istorică AGERPRESA fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a (1967) "pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice".George Constantin a murit la 26 aprilie 1994. În memoria sa, există în prezent Festivalul Internaţional de Teatru pentru elevi "George Constantin" şi Sala Studio - "George Constantin" la Teatrul Nottara. În 2016, de Ziua Mondială a Teatrului, George Constantin a primit postum o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului şi Placheta Oraşului Bucureşti, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului şi filmului. La ceremonie a participat Mihai Constantin, fiul lui George Constantin, actor la Teatrul Naţional.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Daniela Juncu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres