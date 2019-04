Laura Dincă și Cristian Boureanu, nuntă în secret? Fotografia care spune totul

21:10

Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie care a strâns, rapid, peste 60 ooo de like-uri, însă a stârnit și controverse. În fotografie, Adela Popescu se află într-un salon de înfrumusețare, cu bebelușul în brațe, în timp două angajate îi fac manechiura și pedichiura. Mulți dintre vizitatorii paginii sale nu au fost de acord […] The post Adela Popescu a explicat fotografia controversată postată pe Instagram: ”Dacă nu mă duceam atunci, cine știe când mai apucam…” appeared first on Cancan.ro.