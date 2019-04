Modelul Stefanie Sherk, soția lui Demian Bichir, s-a sinucis. A murit la opt zile după ce s-a aruncat în piscină

13:00

John Havlicek, cel mai bun marcator din istoria echipei Boston Celtics, din liga nord-americană de baschet (NBA), a decedat joi, la vârsta de 79 de ani, a anunţat fostul său club, citat de AFP. ''Cu mare tristeţe am aflat că legenda echipei Celtics şi membru al Hall of Fame John Havlicek s-a stins la vârsta