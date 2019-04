Doliu uriaș în sport! Fotbalistul a făcut infarct în timpul unui meci şi a murit

23:30

Are doar 30 de ani, din care 25 de… carieră. Este povestea incredibilă a unei tinere din Craiova care a devenit cunoscută după ce mai multe vedete din România au decis să îi cumpere şi să îi poarte bijuteriile. (VEZI AICI: I-AM GĂSIT PE ”MAGICIENII MĂTĂSII”! E SINGURA FAMILIE DIN ROMÂNIA CARE CREȘTE…) Povestea Roxanei Preoteasa […] The post Povestea oltencei care creează bijuterii pentru vedetele din România appeared first on Cancan.ro.