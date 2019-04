ULTIMĂ ORĂ! Înviere sub cod galben!

14:10

Liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a spus presedintelui rus Vladimir Putin, joi, la Vladivostok, ca Statele Unite au fost "de rea-credinta" in timpul summitului Kim-Trump de la Hanoi, informeaza, vineri, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA, relateaza AFP. Aceasta prima intalnire intre Putin si Kim, in Extremul Orient rus, a fost ocazia ca dictatorul nord-coreean, in cautare de sustinere, sa poata retrezi la viata "legaturile istorice" cu Moscova, pentru a ajunge la o "relatie mai stabila si mai solida". Insa, agentia de presa de stat de la Phenian a publicat, noaptea, tarziu, comentarii pe care liderul nord-coreean le-a facut in intalnirea cu omologul sau rus, afisand un ton ofensiv fata de Statele Unite, in contextul in care Kim si Trump au operat o spectaculoasa destindere a relatiilor lor in ultima vreme, afectate insa de rasunatorul fiasco de la Hanoi. "Situatia in peninsula coreeana si in regiune se afla in prezent in impas si a atins un punct critic", a declarat liderul nord-coreean, potrivit KCNA. Articolul integral pe ZIARE.COM