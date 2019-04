The Cranberries au lansat ultimul lor album, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan

12:00

Personalitate emblematică în lumea jazzului, pianistul şi compozitorul ''Count'' (Contele) Basie (William James Basie) s-a născut la 21 august 1904, în New Jersey. Este considerat unul din cei mai importanţi lideri muzicali din toate timpurile.Un exponent al ''sunetului swing de big-band'', Count Basie a realizat o fuziune unică între stilurile ''blues'' şi ''swing'', notează countbasie.com. Datorită lui, ''swingul'' a devenit un stil muzical predominant, acest lucru aducându-i titlul de ''Rege al Swingului''.În copilărie, Basie a învăţat să improvizeze acompaniamentul de pian pentru filmele mute la cinematograful din oraşul în care locuia, acesta ajungând mai târziu să-i poarte numele - ''Count Basie Theatre''. Ajunsese cunoscut pentru reprezentaţiile din regiune până s-a mutat la New York, în căutarea de noi oportunităţi.În 1924 locuia în Harlem, ''leagănul muzicii jazz'', unde cariera lui a intrat într-o ascensiune fulminantă. S-a mutat în Kansas City, la mijlocul anilor '20, unde, mai târziu, s-a alăturat grupului Blue Devils, condus de Walter Page. Cu o ureche muzicală de invidiat, a ajuns să facă parte din grupul muzical condus de Bennie Moten, unde a cântat până la moartea lui Moten, în 1935, notează sursa citată. Apoi, Basie şi-a înfiinţat propriul grup - ''Barons of Rhythm'', având nouă membri, mulţi dintre ei foşti colegi din Moten.''Barons of Rhythm'' obişnuia să susţină transmisiuni live la radio. În timpul unei emisiuni, prezentatorul l-a numit ''Count'' pe Basie, un supranume care prevestea statutul de elită între nume precum Duke Ellington sau Earl Hines.În 1937, Count Basie şi grupul său, Barons of Rhythm, înregistrau la New York primul lor album - ''The Count Basie Orchestra''. Între piesele grupului care au condus topurile muzicale se numără: ''Jumpin' at the Woodside'', ''April in Paris'' şi propria compoziţie a lui Basie, ''One O'Clock Jump'', care a devenit piesa cea mai reprezentativă a grupului.Basie şi orchestra lui au apărut în cinci filme, toate lansate în 1943: ''Hit Parade'', ''Reveille with Beverly'', ''Stage Door Canteen'', ''Top Man'' şi ''Crazy House''.În 1950, din motive financiare, Basie a fost nevoit să desfiinţeze grupul, dar în 1952 l-a reorganizat şi a pornit în turnee în întreaga lume. Noua orchestră a devenit cunoscută sub numele ''New Testament Band''.Unii experţi susţin că realizările lui din anii '60 şi '70 au reprezentant punctul culminant al carierei. În acea perioadă a lansat ''Shiny Stocking'', ''L'il Darlin'', ''Corner Pocket'' şi single-ul ''Everyday I Have the Blues'', împreună cu Joe Williams. Tot în acea perioadă a colaborat cu Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Jackie Wilson, Dizzy Gillespie şi Oscar Peterson.A fost un inovator, conducând orchestra timp de peste 50 de ani şi înregistrând peste 480 de albume. A fost distins cu nouă premii Grammy şi a intrat în istorie cu primul premiu Grammy obţinut de un afro-american, în 1958, evidenţiază sursa citată.A murit la 26 aprilie 1984, la Hollywood. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Ady Ivaşcu)