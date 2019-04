Ionela, fata de 17 ani dispărută în Italia, a fost găsită! Ce s-a întâmplat cu ea

11:50

Durere mare în Săptămâna Mare. A avut loc un tragic accident de circulație pe DN2. Accidentul s-a petrecut joi după-amiaza, pe drumul național care străbate localitatea Marginea. Conform informațiilor furnizate de monitorulsv.ro, o bătrână în vârstă de 80 de ani a fost accidentată mortal de o Dacie Logan pe drumul naţional care străbate comuna Marginea.