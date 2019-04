Marius Tucă Show (III) Ion Cristoiu: : Moromeţii 1, o prostie, pentru că Rebengiuc a făcut din Moromete ţăranul sărac de pe vremea exploatării capitaliste

15:50

Un prim single de pe acest album - o continuare a "Roses", apărut pe piaţă în 2012 - a fost lansat în ianuarie, cu titlul "All Over Now". Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O'Rior­dan a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra, oraş în care se afla pentru o sesiune de înregistrări. Artista avea 46 de ani. Cântăreaţa a murit înecată în cadă, intoxicată cu alcool, potrivit raportului medicilor legişti britanici, făcut public în septembrie anul trecut, care au stabilit că a fost vorba de "un...