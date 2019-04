Spectacol de zile mari cu cei 6 moldoveni! Andra: ”Măiculițăăăă!”

13:50

Ramona Bulcu, fost purtător de cuvânt de la Parchetul General, s-a aruncat de la etajul cinci al instituției chiar în Vinerea Mare. Potrivit Mediafax, femeia a murit după ce s-a aruncat, vineri, din clădirea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, anunță Poliția Capitalei […] The post Procurorul Ramona Bulcu, ultimele cuvinte înainte de a-și pune capăt zilelor appeared first on Cancan.ro.