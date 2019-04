Urmărit de MM Stoica, Darius Olaru așteaptă transferul cel mare la FCSB: „Sper să fac și eu pasul ca Iulian Cristea”

Darius Olaru, 21 de ani, a reușit un gol și o pasă decisivă în meciul câștigat de Gaz Metan pe terenul Concordiei Chiajna, scor 2-0, sub ochii lui Mihai Stoica prezent pe stadionul ilfovean. Mijlocașul medieșenilor spune că speră să-i calce pe urme lui Iulian Cristea, care a ajuns la începutul acestui an la FCSB.„A fost un meci dificil, pentru că am început mai greoi partida. ...

