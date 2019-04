Un tramvai a deraiat la Galați. Vagonul a ocupat tot bulevardul |FOTO

17:40

The Cranberries a lansat, vineri, albumul „In the End", un tribut adus cântăreţei Dolores O'Riordan, care a murit anul trecut. Al optulea album al celebrei trupe devenite celebre cu hituri precum „Zombie" şi „Linger" este ultimul pe care apare vocea lui Dolores O'Riordan, piesele fiind înregistrate înainte ca aceasta să moară anul trecut. The Cranberries […]