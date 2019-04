Ce ascunde în portbagaj ex-logodnica lui Pastramă: cărți de rugăciune, lenjerie intimă și…

14:00

O tânără din satul Potlogi, județul Dâmbovița, părăsită de viitorul soț după petrecerea de logodnă, trebuie să primească 34.000 de lei despăgubiri, potrivit deciziei Judecătoriei Răcari. Nunta a fost anulată pentru că bărbatul a fugit verișoara reclamantei, iar invitații au cerut darul înapoi. Tânăra din Potlogi și-a dat fostul iubit în judecată, cerând despăgubiri pentru […]